Confirman autoridades que 5 hombres hallados en Navolato eran privados de la libertad en Ahome

La Fiscalía General del Estado confirmó que los cinco cuerpos hallados en una camioneta abandonada en el municipio de Navolato, eran de personas que fueron privadas de su libertad días antes en Ahome.

Luego de las pruebas genéticas realizadas a los cuerpos encontrados se verificaron las identidades de hombres que fueron interceptados el pasado 7 de febrero, cuando viajaban por la carretera Los Mochis-Ahome, a la altura del Ejido El Macapul.

Los resultados de las pruebas arrojaron que los hombres hallados eran Luis Ramón, Luis Armando, Heriberto, Juan Antonio y José Ángel.

Luis Ramón, de 38 años, era padre de Luis Armando, de 19 años; Juan Antonio, de 29 años, era hermano de José Ángel, de 17 años; y Heriberto era el quinto acompañante de un vehículo Dodge Attitude, en el que fueron interceptados.

Al momento de que los raptaron, también abordaba una mujer identificada como Yuri, a quien liberaron horas después y presentaba golpes e indicios de tortura.