Confirman autoridades un muerto y un herido por ataques con explosivos en Sanalona

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó que tras los ataques con artefactos explosivos lanzados desde drones en la comunidad Arroyo Grande, en Sanalona, una persona perdió la vida y otra más resultó herida.

La dependencia precisó a Noroeste que en dicho poblado fueron hallados, además, dos vehículos calcinados.

Al interior de una de estas unidades fue encontrado el cuerpo de la víctima mortal de los hechos.

Durante la mañana de este sábado, personal de la Fiscalía General del Estado y el Servicio Médico Forense acudieron a la comunidad, ubicada por la carretera que conduce hacia Durango, tras los hechos reportados durante la noche de este viernes.

De manera preliminar, se tuvo conocimiento que el epicentro de la agresión habría sido en un complejo con cabañas, donde una de estas resultó incendiada.