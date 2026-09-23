Confirman causa de muerte de mujer hallada tras apagón en Bateve, El Fuerte: inhaló monóxido de carbono

EL FUERTE._ La desesperación por las altas temperaturas y la prolongada falta de suministro eléctrico desencadenó un desenlace fatal en la comunidad de Bateve, perteneciente a la sindicatura de Tehueco. Antonia “G”, de 59 años, perdió la vida por intoxicación de monóxido de carbono, mientras que su pareja, Daniel “E”, de 39 años, lucha por sobrevivir tras inhalar los gases de una planta generadora que encendieron al interior de su domicilio.

El hallazgo se produjo luego de que familiares de las víctimas perdieran total contacto con ellos desde la noche del sábado, cuando fueron vistos por última vez arribando a su casa a bordo de una vagoneta Hyundai blanca. Tras dos días de incomunicación, parientes acudieron a la vivienda y, al percibir olores fétidos desde el exterior y no obtener respuesta, se vieron obligados a romper un cristal para poder ingresar.

En el interior, la escena movilizó de inmediato a los cuerpos de emergencia. Antonia yacía sin vida sobre la cama, ya en avanzado estado de descomposición. A su lado se encontraba Daniel, prácticamente inconsciente pero aún con signos vitales. Paramédicos de la Cruz Roja lograron estabilizarlo en el lugar para luego trasladarlo de urgencia a la clínica número 12 del IMSS en El Fuerte, donde su estado se reporta como crítico.

Las indagatorias de la Fiscalía General de Justicia del Estado establecen que las fuertes rachas de viento del fin de semana dejaron a la localidad sin luz. Para mantener encendidos los aparatos de ventilación, la pareja acudió con allegados para conseguir gasolina y echó a andar el generador eléctrico a puerta cerrada. El equipo operó hasta agotar el combustible, saturando el espacio de monóxido de carbono.