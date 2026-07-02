$!Confirman cuatro detenidos tras operativo en motel de Mazatlán; aseguran armas, droga y vehículos

MAZATLÁN.- El operativo realizado la mañana del miércoles 1 de julio en un motel ubicado sobre la carretera Internacional México 15, al norte de Mazatlán, dejó un saldo de cuatro personas detenidas, confirmó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

De acuerdo con el informe conjunto, durante la intervención fueron aseguradas 4 mil 951 dosis de cocaína, 10 mil 126 dosis de marihuana, cuatro armas largas, tres armas cortas, 25 cargadores, 450 cartuchos útiles, tres chalecos balísticos, dos vehículos, uno de ellos con reporte de robo, además de diversos equipos de radiocomunicación.