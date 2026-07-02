$!Confirman cuatro detenidos tras operativo en motel de Mazatlán; aseguran armas, droga y vehículos

MAZATLÁN.- El operativo realizado la mañana del miércoles 1 de julio en un motel ubicado sobre la carretera Internacional México 15, al norte de Mazatlán, dejó un saldo de cuatro personas detenidas, confirmó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.
De acuerdo con el informe conjunto, durante la intervención fueron aseguradas 4 mil 951 dosis de cocaína, 10 mil 126 dosis de marihuana, cuatro armas largas, tres armas cortas, 25 cargadores, 450 cartuchos útiles, tres chalecos balísticos, dos vehículos, uno de ellos con reporte de robo, además de diversos equipos de radiocomunicación.
Las autoridades señalaron que el despliegue fue encabezado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de trabajos de inteligencia y coordinación interinstitucional.
El dispositivo inició alrededor de las 06:00 horas en un inmueble ubicado sobre la carretera Internacional, a la altura del paso superior del Libramiento Colosio, donde las fuerzas federales implementaron un amplio cerco de seguridad para ejecutar acciones dirigidas al combate de actividades delictivas.
Las cuatro personas detenidas, junto con la droga, el armamento, los vehículos y el resto de los objetos asegurados, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica.