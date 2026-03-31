Confirman cuatro policías sin vida tras ataque armado en Escuinapa

CULIACÁN. _ Fuentes de seguridad confirmaron la muerte de cuatro agentes de la Policía Municipal de Escuinapa, incluido el subdirector de la corporación, Esteban Gutiérrez Mazariegos, luego de sufrir una agresión con armas de fuego mientras patrullaban en las inmediaciones de la sindicatura de Tecualilla.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 11:00 horas, cuando personas civiles que portaban armas atacaron la unidad oficial en la que se desplazaban los elementos preventivos.

Aunque inicialmente el Alcalde de Escuinapa, Víctor Manuel Díaz Simental, había reportado la ausencia de heridos en el sitio, versiones de las corporaciones de seguridad ratificaron posteriormente el deceso del subdirector y tres oficiales más a consecuencia de los impactos recibidos.