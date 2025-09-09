Seguridad
Confirman detención de dos hombres armados tras enfrentamiento en Real Pacífico, Mazatlán

La Guardia Nacional y policías locales interceptaron a dos sujetos con armamento tras una balacera en Mazatlán. El operativo ocurrió en inmediaciones de la parroquia La Santísima Trinidad.
Noroeste Redacción |
09/09/2025 17:09

MAZATLÁN. _ La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó la detención de dos hombres en posesión de armas y cartuchos útiles, luego de un enfrentamiento armado registrado la noche del pasado domingo en el fraccionamiento Real Pacífico, al sur de Mazatlán.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:15 horas, a un costado de la parroquia La Santísima Trinidad, ubicada en la esquina del bulevar Real Pacífico y calle Los Pulpos, donde elementos de seguridad desplegaron un operativo tras recibir el reporte de detonaciones.

Durante la inspección a una camioneta Jeep blanca, los agentes localizaron tres armas de fuego, 22 cargadores, 543 cartuchos útiles y un segundo vehículo involucrado: un Cupra Formentor color oscuro.

Los dos civiles detenidos, junto con el armamento y los vehículos asegurados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que inició las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación y determinar la situación legal de los implicados.

