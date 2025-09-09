$!Confirman detención de dos hombres armados tras enfrentamiento en Real Pacífico, Mazatlán

MAZATLÁN. _ La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó la detención de dos hombres en posesión de armas y cartuchos útiles, luego de un enfrentamiento armado registrado la noche del pasado domingo en el fraccionamiento Real Pacífico, al sur de Mazatlán.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:15 horas, a un costado de la parroquia La Santísima Trinidad, ubicada en la esquina del bulevar Real Pacífico y calle Los Pulpos, donde elementos de seguridad desplegaron un operativo tras recibir el reporte de detonaciones.