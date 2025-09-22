Confirman detención de dos hombres tras enfrentamiento en Culiacán; estarían relacionados con el asesinato de empleado de la UAS

El Gabinete de Seguridad confirmó que dos hombres fueron aprehendidos tras un operativo en la colonia Villa Real, en Culiacán. La acción, ocurrida el domingo 21 de septiembre, se desencadenó a raíz de la desaparición y posterior hallazgo sin vida de un trabajador de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Se informó que durante un enfrentamiento con elementos del Ejército Mexicano, se logró la captura de los dos individuos. A uno de ellos se le atendió por una herida de bala.

A los detenidos se les incautó un arsenal que incluía ocho armas largas, 39 cargadores, 860 cartuchos útiles y un vehículo.

Las autoridades vincularon a los arrestados con la muerte de Juan Carlos ‘N’, de 37 años, quien trabajaba en la UAS. La víctima había sido privada de su libertad un día antes, el sábado 20 de septiembre, por un grupo de hombres armados cerca de su casa en la colonia Gustavo Díaz Ordaz.

Un reporte anónimo sobre una privación de libertad fue lo que movilizó a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y tras arribar al domicilio se desató el enfrentamiento armado, dejando como saldo un civil sin vida, dos hombres detenidos, así como armas, municiones y un vehículo asegurado.