Confirman detención de dos personas tras persecución en Palmitas, Angostura

ANGOSTURA. _ Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y del Ejército Mexicano detuvieron a dos personas y aseguraron un vehículo tras una persecución armada con civiles en la comunidad de Palmitas, municipio de Angostura.
De acuerdo con el reporte oficial del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la acción derivó de recorridos de vigilancia en la citada localidad.
Los hechos ocurrieron durante el mediodía del lunes 4 de mayo, cuando las fuerzas federales interceptaron a sujetos que viajaban en una camioneta SUV color gris por la calle principal de la población.
Aunque versiones preliminares señalaron la existencia de un civil fallecido en el sitio, las autoridades federales no han confirmado hasta el momento el deceso de personas ni el hallazgo de armas de fuego tras el operativo.
Los presuntos implicados y la unidad motriz fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para integrar la investigación.