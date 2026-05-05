Confirman detención de dos personas tras persecución en Palmitas, Angostura

ANGOSTURA. _ Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y del Ejército Mexicano detuvieron a dos personas y aseguraron un vehículo tras una persecución armada con civiles en la comunidad de Palmitas, municipio de Angostura.

De acuerdo con el reporte oficial del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la acción derivó de recorridos de vigilancia en la citada localidad.

Los hechos ocurrieron durante el mediodía del lunes 4 de mayo, cuando las fuerzas federales interceptaron a sujetos que viajaban en una camioneta SUV color gris por la calle principal de la población.