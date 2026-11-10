Seguridad
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Choque armado

Confirman detención de tres hombres tras enfrentamiento en Concordia; uno es extranjero

Autoridades federales confirmaron la detención de tres hombres en la colonia La Ladrillera, y el decomiso de seis armas largas, 29 cargadores, 650 cartuchos, dinero en efectivo y tres vehículos
Noroeste/Redacción
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10/11/2026 11:37
10/11/2026 11:37

CONCORDIA. _ Tres hombres, uno de ellos de nacionalidad extranjera, fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano, quienes también aseguraron seis armas largas, municiones, dinero en efectivo y tres vehículos, tras el enfrentamiento armado registrado la mañana del lunes 9 de noviembre en el municipio de Concordia, que dejó un hombre sin vida y dos menores de edad heridos.

A través de un comunicado conjunto, el Gabinete de Seguridad federal informó que la detención y el aseguramiento se realizaron en la colonia La Ladrillera, donde personal militar capturó a tres civiles y decomisó seis armas de fuego largas, 29 cargadores, 650 cartuchos, dinero en efectivo, dos motocicletas y un vehículo.

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Sin embargo, las autoridades federales no proporcionaron mayores detalles sobre las circunstancias en que se desarrolló el operativo ni precisaron la identidad de los detenidos o la nacionalidad del hombre extranjero.

Los aseguramientos derivaron de un enfrentamiento entre civiles armados y elementos del Ejército, luego de que los primeros presuntamente agredieron a los militares. El intercambio de disparos provocó una persecución por calles de la colonia La Ladrillera.

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Durante los hechos, Juvencio “N”, de 38 años, resultó herido de bala y posteriormente falleció cuando recibía atención médica.

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En el mismo enfrentamiento, dos menores de edad, sobrinos de la víctima, quedaron en medio del fuego cruzado y resultaron heridos. Uno de ellos tiene apenas tres años.

El adulto y los dos niños fueron víctimas colaterales del enfrentamiento, ocurrido en una zona habitacional de Concordia.

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