$!Confirman detención de tres hombres tras enfrentamiento en Concordia; uno es extranjero

CONCORDIA. _ Tres hombres, uno de ellos de nacionalidad extranjera, fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano, quienes también aseguraron seis armas largas, municiones, dinero en efectivo y tres vehículos, tras el enfrentamiento armado registrado la mañana del lunes 9 de noviembre en el municipio de Concordia, que dejó un hombre sin vida y dos menores de edad heridos.
A través de un comunicado conjunto, el Gabinete de Seguridad federal informó que la detención y el aseguramiento se realizaron en la colonia La Ladrillera, donde personal militar capturó a tres civiles y decomisó seis armas de fuego largas, 29 cargadores, 650 cartuchos, dinero en efectivo, dos motocicletas y un vehículo.
Sin embargo, las autoridades federales no proporcionaron mayores detalles sobre las circunstancias en que se desarrolló el operativo ni precisaron la identidad de los detenidos o la nacionalidad del hombre extranjero.
Los aseguramientos derivaron de un enfrentamiento entre civiles armados y elementos del Ejército, luego de que los primeros presuntamente agredieron a los militares. El intercambio de disparos provocó una persecución por calles de la colonia La Ladrillera.
Durante los hechos, Juvencio “N”, de 38 años, resultó herido de bala y posteriormente falleció cuando recibía atención médica.
En el mismo enfrentamiento, dos menores de edad, sobrinos de la víctima, quedaron en medio del fuego cruzado y resultaron heridos. Uno de ellos tiene apenas tres años.
El adulto y los dos niños fueron víctimas colaterales del enfrentamiento, ocurrido en una zona habitacional de Concordia.