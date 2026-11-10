$!Confirman detención de tres hombres tras enfrentamiento en Concordia; uno es extranjero

CONCORDIA. _ Tres hombres, uno de ellos de nacionalidad extranjera, fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano, quienes también aseguraron seis armas largas, municiones, dinero en efectivo y tres vehículos, tras el enfrentamiento armado registrado la mañana del lunes 9 de noviembre en el municipio de Concordia, que dejó un hombre sin vida y dos menores de edad heridos.

A través de un comunicado conjunto, el Gabinete de Seguridad federal informó que la detención y el aseguramiento se realizaron en la colonia La Ladrillera, donde personal militar capturó a tres civiles y decomisó seis armas de fuego largas, 29 cargadores, 650 cartuchos, dinero en efectivo, dos motocicletas y un vehículo.