Confirman detención de un civil armado tras persecución en puente de Culiacán

Un civil con arma de fuego detenido fue el resultado oficial que dejó una persecución registrada la mañana de este sábado 8 de noviembre en el puente del bulevar Enrique Castro Félix, en el sector Tres Ríos de Culiacán.
Según un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, fue a partir de una denuncia ciudadana sobre la presencia de un sujeto armado lo que provocó la movilización de las autoridades.
El personal de seguridad logró ubicar al civil, no obstante este empezó a efectuar disparos contra ellos, desatándose una persecución por el sector ya mencionado.
Fue al cruzar por el puente donde el sujeto armado terminó impactando contra otros vehículos, terminando luego capturado por los elementos de seguridad.
“La #SSPSinaloa informa que, este 08 de noviembre de 2025, se recibió una denuncia ciudadana sobre una persona armada a bordo de un vehículo en el sector del Desarrollo Urbano Tres Ríos, a quien se ubica y se le da seguimiento por parte de elementos del Grupo Interinstitucional, el cual efectuó disparos a la autoridad y chocó varios vehículos en el trayecto, logrando detenerlo en el sector de Infonavit, Humaya”, así refiere el comunicado.
Cabe señalar que al sitio arribó una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana para que los paramédicos atendieran a los afectados, no obstante ninguno se vio en la necesidad de ser transportado hacia un hospital.
En tanto, el vehículo en el que viajaba el detenido fue asegurado y llevado con una grúa hacia la pensión correspondiente.