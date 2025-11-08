Confirman detención de un civil armado tras persecución en puente de Culiacán

Un civil con arma de fuego detenido fue el resultado oficial que dejó una persecución registrada la mañana de este sábado 8 de noviembre en el puente del bulevar Enrique Castro Félix, en el sector Tres Ríos de Culiacán.

Según un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, fue a partir de una denuncia ciudadana sobre la presencia de un sujeto armado lo que provocó la movilización de las autoridades.

El personal de seguridad logró ubicar al civil, no obstante este empezó a efectuar disparos contra ellos, desatándose una persecución por el sector ya mencionado.

Fue al cruzar por el puente donde el sujeto armado terminó impactando contra otros vehículos, terminando luego capturado por los elementos de seguridad.