$!Confirman detención y decomiso de auto y armas tras persecución en el sector Tres Ríos, en Culiacán

La detención de un hombre, a quien le aseguraron un vehículo con reporte de robo y armamento, fue confirmada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado tras una persecución en el sector Tres Ríos, en Culiacán.
Los hechos ocurrieron la mañana de este sábado, cuando un reporte al 911 alertó a la Policía Estatal Preventiva acerca de un sujeto armado a bordo de un automóvil Volkswagen Jetta GLI, quien apuntaba con un arma y amenazaba a otros automovilistas.
Agentes policiales desplegaron un operativo de búsqueda y dieron con el vehículo descrito y el hombre, lo cual derivó en una persecución.
El sospechoso trató de huir mientras efectuaba disparos, y al transitar por el bulevar Alfonso Zaragoza Maytorena, en la vuelta por el puente Josefa Ortiz, causó un accidente vial en el que involucró a otros vehículos.
Posterior a ello, intentó fugarse a pie en la colonia Infonavit Humaya, donde fue alcanzado por los agentes de seguridad.
Además de la unidad motriz, al sujeto le decomisaron un arma de fuego corta calibre .45 con un cargador abastecido con 13 cartuchos.
Asimismo, dentro del coche incautaron un fusil tipo M4 calibre .223 con dos cargadores, uno abastecido con 21 cartuchos y el otro con 30 cartuchos útiles, así como tres cartuchos útiles calibre 9 mm y una caja que contenía 38 ponchallantas.
Tras cotejar los datos del sedán, se corroboró que cuenta con reporte de robo.
El civil, el vehículo y los demás objetos fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal, a fin de realizar las indagatorias pertinentes.