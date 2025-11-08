$!Confirman detención y decomiso de auto y armas tras persecución en el sector Tres Ríos, en Culiacán

La detención de un hombre, a quien le aseguraron un vehículo con reporte de robo y armamento, fue confirmada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado tras una persecución en el sector Tres Ríos, en Culiacán.

Los hechos ocurrieron la mañana de este sábado, cuando un reporte al 911 alertó a la Policía Estatal Preventiva acerca de un sujeto armado a bordo de un automóvil Volkswagen Jetta GLI, quien apuntaba con un arma y amenazaba a otros automovilistas.

Agentes policiales desplegaron un operativo de búsqueda y dieron con el vehículo descrito y el hombre, lo cual derivó en una persecución.

El sospechoso trató de huir mientras efectuaba disparos, y al transitar por el bulevar Alfonso Zaragoza Maytorena, en la vuelta por el puente Josefa Ortiz, causó un accidente vial en el que involucró a otros vehículos.

Posterior a ello, intentó fugarse a pie en la colonia Infonavit Humaya, donde fue alcanzado por los agentes de seguridad.