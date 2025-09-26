Confirman detenciones tras hechos violentos en Villa Juárez, Navolato

CULIACÁN. _ La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó que hubo personas detenidas luego de los hechos violentos registrados la mañana del jueves 25 de septiembre en Villa Juárez, sindicatura del municipio de Navolato.

Los hechos incluyeron la irrupción de un grupo armado, el despojo de varios vehículos, el bloqueo de la carretera Navolato-Altata y un ataque a balazos contra un domicilio particular.

Verona Hernández Valenzuela, vocera de la SSPE, informó que tras el despliegue de elementos de seguridad se logró el aseguramiento de varias personas en la zona. Sin embargo, aclaró que no se ha confirmado si los detenidos están directamente relacionados con los hechos de violencia.

“Hubo el aseguramiento posterior de otras personas, pero no podemos establecer si tienen relación con estos hechos”, indicó.

Añadió que el operativo en la zona continúa bajo control de fuerzas federales: “Todavía no tenemos precisión porque fueron autoridades federales quienes intervinieron, pero siguen realizando recorridos en el sector”, concluyó.