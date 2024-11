Confirman enfrentamiento en Eldorado la noche del miércoles; aseguran armas y vehículos

Durante el miércoles se registró un enfrentamiento entre grupos armados en el municipio de Eldorado donde el Ejército aseguró armamento, vehículos y equipo táctico, confirmó el subsecretario de seguridad.

Leoncio Pedro García no detalló el punto exacto del enfrentamiento pero reveló que la refriega fue entre civiles armados y al sitio acudieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

”Ayer hubo un evento, un enfrentamiento de grupos armados, donde participó el ejército lo único que sabemos es que hubo material, vehículos, armamento, municiones, cargadores, equipo táctico, chalecos, cascos, todo ese tipo de material”.

Mencionó que el reporte también fue atendido por la Policía Estatal, pero en el lugar ya se encontraba el personal de la Defensa.

”Solamente un reporte al que acudió la Policía Estatal, al llegar al área ya estaba controlado por la Secretaria de la Defensa Nacional ya no fue necesario que actuemos ya no logramos entrar al punto. Sabemos que hubo aseguramiento, no se habló de ninguna baja, ningún detenido pero sí hubo vehículos, armamento y municiones”.