Confirman enfrentamiento en Navolato; rescatan a dos mujeres y aseguran armamento

CULIACÁN. _ La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó que los reportes sobre ráfagas de arma de fuego en diversas comunidades del municipio de Navolato fueron resultado de un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y civiles armados.

La vocera de la SSPE, Verona Hernández Valenzuela, informó que el intercambio de disparos ocurrió la noche del martes 9 de septiembre, luego de que habitantes de las comunidades de Sataya, Iraguato y El Castillo reportaran detonaciones de arma de fuego y la presencia de hombres armados en varias camionetas.

Las llamadas de auxilio ingresaron alrededor de las 21:00 horas al número de emergencias 9-1-1. En respuesta, elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva (PEP) se desplegaron en la zona para atender la situación. Al llegar, fueron atacados a balazos por civiles armados, lo que desencadenó un enfrentamiento.

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad lograron rescatar a dos mujeres que se encontraban privadas de la libertad. Además, se aseguraron cinco armas largas de alto calibre, 11 cargadores, 300 cartuchos útiles y dos vehículos, una camioneta BYD y una Toyota Hilux, ambos con reporte de robo.

No se reportaron personas detenidas ni heridos, confirmó la funcionaria estatal.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que se encargará de continuar con las investigaciones y determinar las responsabilidades legales correspondientes.