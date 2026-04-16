$!Confirman enfrentamiento en Rosario: seis detenidos y vehículos blindados asegurados

CULIACÁN. _ Autoridades del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México confirmaron un enfrentamiento armado registrado en los poblados Los Otates y Agua Verde, en el municipio de Rosario, que dejó entre los resultados a seis detenidos y dos vehículos blindados asegurados.

De acuerdo con la información oficial, en los hechos participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal, quienes también aseguraron una motocicleta tras la confrontación.

Sumado a este saldo, fueron incautadas seis armas largas, un arma corta, nueve cargadores, 247 cartuchos, 750 pastillas de fentanilo, diversas dosis de droga sin detallar, un chaleco táctico y dos placas balísticas.

No obstante, el comunicado difundido por el Gabinete de Seguridad no detalla más sobre las acciones de elementos en la zona.

Al margen del reporte oficial, datos recabados en la zona indican que derivado de esta balacera entre autoridades y civiles, uno de los presuntos delincuentes fue abatido y otro más resultó herido.