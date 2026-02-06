$!Confirman fiscalías hallazgo de fosa clandestina en El Verde, Concordia; uno de los cuerpos podría ser de minero desaparecido

CONCORDIA._ Tras más de 36 horas de hermetismo y bajo un fuerte operativo de seguridad por tierra y por aire, finalmente la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado confirmaron la existencia de una fosa clandestina en las inmediaciones de El Verde, Concordia. Uno de los cuerpos encontrados en el lugar podría corresponder a uno de los 10 mineros privados de la libertad el pasado 23 de enero en la cabecera de dicho municipio. Fue desde la mañana del jueves cuando, tras el reforzamiento del operativo de búsqueda el pasado domingo, se tuvo conocimiento de un fuerte despliegue en un predio a unos 3 kilómetros al sur del poblado de El Verde, en donde se presumía la existencia de una fosa clandestina. Al lugar acudieron elementos de la Fiscalía General de la República, del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y personal de funerarias con sede en Mazatlán.

Las diligencias continuaron durante la noche del 5 de febrero y la mañana de este viernes 6, en donde durante todo el día el operativo de búsqueda y seguridad estuvo reforzado por sobrevuelos de helicópteros y aviones militares. Fue cerca de las 10:29 horas cuando, hasta el inicio de la brecha que conduce a lo que ahora se confirma que es una fosa clandestina, llegó una unidad del Servicio Médico Forense escoltada por una patrulla de la Policía de Investigación del Estado, ambas de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, y 6 minutos después les autorizaron el ingreso al lugar de las diligencias ministeriales. Aproximadamente a las 12:20 horas también arribó al sitio personal de la Comisión Nacional de Búsqueda, escoltado por elementos de la Guardia Nacional en dos patrullas, quienes después de cerca de una hora se retiraron del lugar.