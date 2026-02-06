$!Confirman fiscalías hallazgo de fosa clandestina en El Verde, Concordia; uno de los cuerpos podría ser de minero desaparecido

CONCORDIA._ Tras más de 36 horas de hermetismo y bajo un fuerte operativo de seguridad por tierra y por aire, finalmente la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado confirmaron la existencia de una fosa clandestina en las inmediaciones de El Verde, Concordia.
Uno de los cuerpos encontrados en el lugar podría corresponder a uno de los 10 mineros privados de la libertad el pasado 23 de enero en la cabecera de dicho municipio.
Fue desde la mañana del jueves cuando, tras el reforzamiento del operativo de búsqueda el pasado domingo, se tuvo conocimiento de un fuerte despliegue en un predio a unos 3 kilómetros al sur del poblado de El Verde, en donde se presumía la existencia de una fosa clandestina.
Al lugar acudieron elementos de la Fiscalía General de la República, del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y personal de funerarias con sede en Mazatlán.
Las diligencias continuaron durante la noche del 5 de febrero y la mañana de este viernes 6, en donde durante todo el día el operativo de búsqueda y seguridad estuvo reforzado por sobrevuelos de helicópteros y aviones militares.
Fue cerca de las 10:29 horas cuando, hasta el inicio de la brecha que conduce a lo que ahora se confirma que es una fosa clandestina, llegó una unidad del Servicio Médico Forense escoltada por una patrulla de la Policía de Investigación del Estado, ambas de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, y 6 minutos después les autorizaron el ingreso al lugar de las diligencias ministeriales.
Aproximadamente a las 12:20 horas también arribó al sitio personal de la Comisión Nacional de Búsqueda, escoltado por elementos de la Guardia Nacional en dos patrullas, quienes después de cerca de una hora se retiraron del lugar.
Poco después de las 16:00 horas comenzaron a llegar integrantes de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas Tesoros Perdidos, Hasta Encontrarlos y Por las Voces sin Justicia, para pedir a los elementos de la Guardia Nacional que se encontraban brindando seguridad en el primer filtro de seguridad, o que le pidieran a la persona indicada, que se les informara qué era lo que se encontró en la supuesta fosa clandestina y les permitieran ver las prendas de vestir o indicios para determinar si los cuerpos o restos humanos encontrados eran de sus familiares desaparecidos.
Fue en esos momentos, cerca de las 17:05 horas, cuando por el lugar regresó la unidad del Semefo que había ingresado horas antes y ya despedía un fuerte olor a descomposición, lo que hizo asegurar a integrantes del colectivo que el vehículo sí venía de una fosa clandestina donde se habían hallado cuerpos o restos humanos, pero no se precisó cantidad.
“Significa que van cuerpos ahí, en estado de descomposición, como que es reciente y como que es de más (tiempo), porque pasó muy rápido la camioneta, pero sí está muy hediondo, va muy apestoso, es un olor característico del estado de descomposición”, expresó la presidenta del colectivo de rastreadoras Tesoros Perdidos, Hasta Encontrarlos, Irma Arellanes Hernández.
“A eso es lo que venimos ahorita, a que nos den información, es que la Fiscalía no ha dicho nada y pues eso es lo que venimos a ver para que podamos exigirlo ahorita o allá en la Fiscalía, que nos informe lo que se encontró aquí”.
La misma petición hicieron las integrantes del colectivo Por las Voces sin Justicia.
Para esos momentos, la Fiscalía General de la República, a través de un comunicado de prensa, había confirmado que como resultado de cateos e investigaciones en búsqueda de los 10 trabajadores de una empresa minera canadiense y la detención previa de cuatro personas, se logró la localización de una fosa clandestina en ese lugar, a unos 14 kilómetros al norte de la ciudad de Concordia, donde se localizaron cuerpos y restos humanos, sin precisar la cantidad.
“Como resultado de dichas actuaciones, llevadas a cabo por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), fue posible establecer que uno de los cuerpos localizados cuenta con características similares a una de las personas reportadas como desaparecidas, por lo que se realizan los trabajos respectivos para confirmar su identidad”, informó la FGR.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, también en un comunicado de prensa, informó que las investigaciones por estos hechos fueron atraídas por la FGR, pero colabora en diligencias requeridas por dicha institución federal en Concordia.
“En ese contexto, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa colabora con la autoridad federal únicamente a través del Servicio Médico Forense (Semefo) brindando apoyo en el manejo y traslado de los cuerpos. El resto de las diligencias ministeriales y periciales se encuentran a cargo del personal de la FGR”, añadió la FGES.
Las diligencias ministeriales y periciales continuaron la tarde noche de este viernes en la fosa clandestina bajo fuerte dispositivo de seguridad por parte de elementos de Fuerzas de Seguridad federales.