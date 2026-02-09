Confirman identidad de cuarto minero hallado en fosa clandestina de El Verde, Concordia

CONCORDIA. _ Fue identificado el cuarto minero hallado en la fosa clandestina de El Verde, en el municipio de Concordia. Se trata del ingeniero en Ecología Jesús Antonio de la O Valdez, originario del estado de Chihuahua. Con esta identificación, suman cuatro los trabajadores mineros reconocidos entre los cuerpos y restos humanos exhumados en dicho sitio.

El Colegio de Ingenieros en Ecología del Estado de Chihuahua expresó sus condolencias a familiares y seres queridos de De la O Valdez, quien formaba parte de los 10 trabajadores de la empresa minera Vizsla Silver Corp que fueron privados de la libertad por un grupo armado en el municipio de Concordia.

El hallazgo sin vida del profesionista también fue difundido por el medio de comunicación Tribuna de Chihuahua.

Hasta el momento, han sido identificados cuatro trabajadores mineros. Además de Jesús Antonio de la O Valdez, se ha confirmado la identidad de los ingenieros industriales José Ángel Hernández Vélez e Ignacio Aurelio Salazar Flores, ambos originarios del estado de Zacatecas, así como la del ingeniero José Manuel Castañeda Hernández, del estado de Guerrero.

Ante el hermetismo de las autoridades federales, la identificación de los cuerpos ha sido dada a conocer principalmente por familiares de las víctimas a medios de comunicación de Zacatecas y Chihuahua, así como por empresas, instituciones educativas y agrupaciones de profesionistas en ambas entidades.

Este lunes continúan las diligencias en la fosa clandestina ubicada a aproximadamente 14 kilómetros al norte de la cabecera municipal de Concordia, bajo un fuerte resguardo de elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Aunque de manera extraoficial se menciona que los 10 trabajadores mineros ya habrían sido localizados e identificados, ninguna autoridad ha confirmado esta información, incluida la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ni el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.

Este 9 de febrero también se reportó el sobrevuelo de un avión Texan en comunidades aledañas a El Verde.