Confirman identidad de mujer asesinada en la colonia República Mexicana, Culiacán

CULIACÁN. _ Como Ada Aránzazu “B” fue identificada la mujer que perdió la vida tras un ataque con proyectiles de arma de fuego registrado la tarde del jueves en la colonia República Mexicana, ubicada en el sector suroriente de Culiacán.
La víctima iba acompañada por un hombre al momento de la agresión armada registrada alrededor de las 17:00 horas sobre la calle Tulipán, entre Miguel de la Madrid Hurtado y Nacionalismo.
El civil sufrió heridas de bala y tuvo que ser trasladado a un hospital de la ciudad para recibir atención médica especializada.
Las autoridades locales no dieron a conocer las edades ni los datos generales de ninguna de las dos personas.
El cuerpo de la mujer fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde personal pericial realizará los estudios que marca la ley antes de proceder a la entrega oficial a sus familiares.