Confirman identidad de una de las víctimas de las cabezas halladas en Tepuche, Culiacán

Una de las cabezas humanas localizadas desde la noche del miércoles en la sindicatura de Tepuche, en el municipio de Culiacán, ya fue identificada por las autoridades.

De acuerdo con información oficial, la extremidad corresponde presuntamente a Jesús Daniel “N”, de 23 años de edad, vecino de esa misma comunidad, quien contaba con reporte de desaparición.

No obstante, las autoridades indicaron que aún falta realizar la prueba de ADN correspondiente para confirmar plenamente su identidad.

De manera extraoficial trascendió que la segunda cabeza localizada en el sitio podría corresponder a Antonio “N”, aunque este dato no ha sido confirmado por las autoridades.