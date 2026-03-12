Confirman identidad de una de las víctimas de las cabezas halladas en Tepuche, Culiacán

Una de las cabezas humanas localizadas desde la noche del miércoles en la sindicatura de Tepuche, en el municipio de Culiacán, ya fue identificada por las autoridades.
De acuerdo con información oficial, la extremidad corresponde presuntamente a Jesús Daniel “N”, de 23 años de edad, vecino de esa misma comunidad, quien contaba con reporte de desaparición.
No obstante, las autoridades indicaron que aún falta realizar la prueba de ADN correspondiente para confirmar plenamente su identidad.
De manera extraoficial trascendió que la segunda cabeza localizada en el sitio podría corresponder a Antonio “N”, aunque este dato no ha sido confirmado por las autoridades.
El primer reporte se registró alrededor de las 20:00 horas del miércoles 11 de marzo, cuando habitantes de Tepuche alertaron a las corporaciones de seguridad sobre la presencia de restos humanos en la entrada de la sindicatura, cerca de la plazuela y de una sucursal del Banco del Bienestar.
En el lugar se localizó inicialmente una cabeza humana. De forma preliminar se mencionó que los restos pudieron haber sido arrojados desde un dron, versión que hasta el momento no ha sido confirmada por las autoridades.
Horas más tarde, durante las diligencias de procesamiento de la escena, personal pericial amplió el perímetro de búsqueda y localizó una segunda cabeza en la misma zona.
Tras concluir los trabajos en el sitio, los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se realizan los estudios correspondientes para establecer plenamente la identidad de las víctimas.