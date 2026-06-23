Confirman localización sin vida de joven queretano desaparecido tras salir de Mazatlán hace más de un año

MAZATLÁN. _ Luego de más de un año de incertidumbre, este martes colectivos de búsqueda de personas desaparecidas confirmaron la localización sin vida de José Isaías García Rosey, joven de 23 años originario de San Juan del Río, Querétaro, quien había sido reportado como desaparecido tras regresar de unas vacaciones en Mazatlán.

A través de una publicación en redes sociales, el colectivo ‘Por las Voces sin Justicia’ de Mazatlán informó que los restos del joven fueron encontrados durante una jornada de búsqueda realizada el mes de mayo en la zona de Concordia, sitio donde meses atrás fueron descubiertas varias fosas clandestinas.

De acuerdo con el colectivo, las labores se llevaron a cabo en coordinación con el grupo sonorense ‘Buscándote Luis Alan SM’ y con el acompañamiento de la Fiscalía, como parte de las acciones de búsqueda que desde hace casi tres años no paran en el estado.

“Posterior a una búsqueda realizada por nuestro colectivo en el mes de mayo en la zona de Concordia, con el acompañamiento institucional de Fiscalía y en coordinación con el colectivo Buscándote Luis Alan SM de Sonora, se llevaron a cabo las acciones correspondientes dentro del proceso de búsqueda y logramos la localización”, se lee en el comunicado de facebook.

Asimismo, expresaron sus condolencias a la familia, amistades y seres queridos de José Isaías; mientras que también destacaron la importancia de la coordinación efectiva entre colectivos para avanzar en las investigaciones y procesos de localización.

José Isaías García Rosey desapareció el 7 de abril de 2025 cuando viajaba de regreso a Querétaro junto con los hermanos Santiago y Carlos Enrique Sánchez Rodríguez, de 18 y 28 años de edad, respectivamente. Después de informar que habían salido de Mazatlán, se perdió toda comunicación con ellos cerca del municipio de Concordia.

Por su parte, el colectivo ‘Desaparecidos Querétaro Oficial’ confirmó que tras la realización de pruebas periciales y de identificación, se determinó que los restos localizados en la comunidad de El Verde correspondían a José Isaías García Rosey, y fueron entregados a sus familiares.

El mismo colectivo reiteró que continuará impulsando las acciones de búsqueda para dar con el paradero de los hermanos Santiago y Carlos Enrique Sánchez Rodríguez, quienes permanecen desaparecidos desde el mismo hecho ocurrido hace más de 14 meses.