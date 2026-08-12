$!Confirman muerte de María de los Ángeles, custodia del penal de Aguaruto privada de la libertad en Culiacán

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado confirmó que la mujer localizada sin vida en el campo El Diez, en las inmediaciones del parque industrial Piggy Back, al sur de Culiacán, era María de los Ángeles Ruiz Salazar, quien se desempeñaba como custodia del Centro Penitenciario de Aguaruto. La dependencia informó, a través de sus canales oficiales, que la mujer fue localizada sin vida la tarde del martes 11 de agosto, por lo que desactivó la ficha de búsqueda del Protocolo Alba que había activado para su localización.

María de los Ángeles había sido privada de su libertad por un grupo de sujetos armados que ingresó a un domicilio del fraccionamiento Santa Rocío, al poniente de Culiacán, durante la mañana del mismo día.

La privación de la libertad de la trabajadora del área de seguridad del penal de Aguaruto fue confirmada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que desplegó un operativo de búsqueda en Santa Rocío y sectores cercanos tras recibir el reporte. Horas después, la mujer fue localizada sin vida sobre un camino de terracería en el campo El Diez. De acuerdo con información recabada en el lugar, presentaba indicios de tortura y tenía las manos y los pies atados con alambre.