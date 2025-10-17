Confirman muerte por ahogamiento de gemelas de 3 años en Culiacán; Fiscalía investiga caso

CULIACÁN. _ Victoria y Valentina, gemelas de 3 años de edad encontradas en la alberca de un campestre en el sector El Barrio, en Culiacán, murieron a causa de ahogamiento, confirmaron autoridades de Sinaloa.

El Secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, reveló que la necropsia realizada por la Fiscalía General del Estado arrojó como causa de muerte la asfixia por inmersión en líquido.