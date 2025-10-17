Confirman muerte por ahogamiento de gemelas de 3 años en Culiacán; Fiscalía investiga caso

CULIACÁN. _ Victoria y Valentina, gemelas de 3 años de edad encontradas en la alberca de un campestre en el sector El Barrio, en Culiacán, murieron a causa de ahogamiento, confirmaron autoridades de Sinaloa.
El Secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, reveló que la necropsia realizada por la Fiscalía General del Estado arrojó como causa de muerte la asfixia por inmersión en líquido.
“Se ahogaron, ese es el resultado de la investigación”, dijo.
Ambas niñas habían sido reportadas como desaparecidas el pasado martes 14 de octubre, y horas después fueron localizadas en un campestre cercano a su hogar.
Las mejores fueron trasladadas a la Cruz Roja Mexicana, sin embargo, ya no presentaban signos vitales.
“Seguramente en la investigación hay una serie de datos que implicaría si fue descuido, no fue descuido, cómo entraron a la alberca, la familia vive contiguo al lugar donde está la alberca. Yo pediría en todo caso comprensión”, expresó Castro Meléndrez.