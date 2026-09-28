Confirman por ADN que cadáver hallado en Jahuara II es Juan Carlos Ochoa, ex candidato de Choix

AHOME. _ La búsqueda de Juan Carlos Ochoa Gil, ex candidato a la presidencia municipal de Choix por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en las elecciones de 2021, llegó a un trágico final. Este lunes 28 de septiembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) ratificó oficialmente que el cuerpo encontrado en las inmediaciones de Jahuara II, en el municipio de El Fuerte, pertenece al político sinaloense.

La confirmación se logró tras cotejar los resultados de las pruebas genéticas. Las autoridades detallaron que, debido a las condiciones en las que fueron localizados los restos, fue imposible realizar una identificación preliminar inmediata, lo que obligó a mantener el caso a la espera de la evidencia científica.

El hilo conductor que llevó a la FGE a sospechar que se trataba del ex aspirante a la alcaldía fue el vehículo en el que se realizó el hallazgo. El cadáver estaba al interior de una camioneta que había sido reportada como robada por los propios familiares de la víctima.