Confirman por ADN que cadáver hallado en Jahuara II es Juan Carlos Ochoa, ex candidato de Choix

AHOME. _ La búsqueda de Juan Carlos Ochoa Gil, ex candidato a la presidencia municipal de Choix por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en las elecciones de 2021, llegó a un trágico final. Este lunes 28 de septiembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) ratificó oficialmente que el cuerpo encontrado en las inmediaciones de Jahuara II, en el municipio de El Fuerte, pertenece al político sinaloense.
La confirmación se logró tras cotejar los resultados de las pruebas genéticas. Las autoridades detallaron que, debido a las condiciones en las que fueron localizados los restos, fue imposible realizar una identificación preliminar inmediata, lo que obligó a mantener el caso a la espera de la evidencia científica.
El hilo conductor que llevó a la FGE a sospechar que se trataba del ex aspirante a la alcaldía fue el vehículo en el que se realizó el hallazgo. El cadáver estaba al interior de una camioneta que había sido reportada como robada por los propios familiares de la víctima.
Ochoa Gil permanecía en calidad de desaparecido desde el pasado 29 de junio de 2026. En esa fecha, su familia acudió ante la Vicefiscalía Regional Zona Norte para interponer la denuncia correspondiente, lo que derivó en la apertura de una carpeta de investigación y diversos operativos para intentar localizarlo.
Una vez que los laboratorios forenses emitieron el dictamen de identidad genética, la institución procuradora de justicia concluyó los trámites legales y procedió con la entrega formal de los restos mortales a sus deudos durante este fin de semana.