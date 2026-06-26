Confirman que eran 3 los cuerpos hallados flotando frente a El Castillo, en Navolato

El hallazgo registrado la tarde de este viernes 26 de junio en las costas del campo pesquero El Castillo, al sur de Navolato, corresponde a tres cuerpos en avanzado estado de descomposición, confirmaron en el lugar integrantes del colectivo de búsqueda Sabuesos Guerreras.

Inicialmente se informó sobre la localización de dos cuerpos; sin embargo, conforme avanzaron las labores de recuperación, se confirmó que eran tres personas sin vida.

El reporte fue realizado alrededor de las 13:30 horas, luego de que las buscadoras notificaron a las autoridades la localización de los restos flotando a la orilla del mar durante un recorrido por la zona.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, los tres cuerpos estaban envueltos en cobijas y amarrados con malla, además de encontrarse en un avanzado estado de descomposición, lo que impidió determinar en el sitio el sexo de las víctimas o establecer otras características físicas.

Asimismo, las autoridades informaron que no fue localizada vestimenta que pudiera aportar indicios para la identificación de las personas fallecidas.

Para recuperar los restos fue necesaria la intervención de personal de Protección Civil, cuyos elementos arribaron al lugar alrededor de las 20:20 horas para realizar las maniobras de extracción del agua, varias horas después de que se reportó el hallazgo.

Posteriormente se ordenó el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense, donde se les practicarán estudios periciales y pruebas genéticas para establecer su identidad y las causas de muerte.