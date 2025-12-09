Confirman que Jeep hallada en camión de paquetería tenía reporte de robo reciente en Culiacán

La camioneta Jeep Movaje localizada dentro de un camión de paquetería, tras el ataque armado registrado el pasado 5 de diciembre en la avenida Álvaro Obregón frente al Ayuntamiento de Culiacán, contaba con reporte de robo reciente, confirmó la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Claudia Zulema Sánchez Kondo.

La fiscal explicó que se solicitó información a la empresa de paquetería con el fin de verificar si el servicio de traslado de la unidad había sido contratado formalmente. En el interior del camión fueron encontradas las placas del vehículo, mismas que también tenían reporte de robo, lo que permitió corroborar la denuncia vigente en el estado de Sinaloa.