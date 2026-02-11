Confirman que son cinco cuerpos los hallados en camioneta abandonada en La Costerita, en Navolato

Un total de cinco cuerpos de personas sin vida fueron los que se encontraron la tarde de este miércoles en una camioneta que fue abandonada en el libramiento “La Costerita”, a la altura de la Curva de la sindicatura de San Pedro, en Navolato.

Fue en su ingreso a las instalaciones del Servicio Médico Forense donde las autoridades dieron a conocer que se trata de cinco cadáveres los que fueron dejados en la unidad Mitsubishi L200, la cual fue hallada en estado de abandono en el kilómetro 14 de la autopista ya mencionada, en el carril que dirige de norte a sur.

Las identidades de las víctimas aún no han sido reveladas, pero se presume que todos podrían ser del sexo masculino.

Los cuerpos quedarán en el anfiteatro para que el personal especializado les aplique los exámenes de necropsia, a la espera de que familiares acudan para reconocerlos.



El hecho

El hallazgo se registró alrededor de las 14:00 horas de este 11 de febrero, luego de que usuarios de la rúa federal notificaran a las líneas de emergencia sobre una unidad motriz estacionada de manera sospechosa en el acotamiento del carril que conduce de norte a sur.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos confirmaron la presencia de una camioneta color blanco, con placas de circulación de Sinaloa.

En la parte posterior del vehículo, la cual se encontraba cubierta con una mallasombra, fueron hallados los restos de las víctimas.

Peritos de la Dirección General de Investigación Pericial y agentes de la policía investigadora acudieron para realizar los trabajos de campo y recolectar evidencias que permitan integrar la carpeta de investigación por este múltiple homicidio.