$!Confirman un detenido y decomiso de armas tras enfrentamiento en Las Habitas, Rosario

ROSARIO. _ El enfrentamiento entre civiles armados y elementos del Ejército Mexicano en el poblado de Las Habitas, perteneciente al municipio de Rosario, dejó como saldo un hombre detenido y el aseguramiento de un arsenal, según confirmaron las fuerzas federales a través de un comunicado conjunto emitido por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

El choque en la zona rural del sur del estado se registró durante la tarde del martes 16 de junio. Pese a la relevancia del hecho, el informe oficial de las dependencias federales omitió los detalles sobre el origen del fuego cruzado o la dinámica de los hechos, limitándose a reportar el resultado material del operativo.

Al detenido se le aseguraron seis armas largas, 20 cargadores, 400 cartuchos útiles y tres chalecos tácticos, equipo que quedó a disposición de las autoridades ministeriales encargadas de la investigación.

Cabe recordar que, la tarde del martes 16 de junio, alrededor de las 14:00 horas, se registró un enfrentamiento armado entre civiles armados y elementos del Ejército Mexicano en una comunidad ubicada a un costado de la carretera Rosario–Matatán, lo que generó una intensa movilización de distintas corporaciones de seguridad en la zona.