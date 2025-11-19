$!Confiscan 900 mil litros de combustible en cateo a 7 gasolineras de Los Mochis

Un amplio despliegue de fuerzas federales resultó en el decomiso de cerca de 900 mil litros de combustible y el aseguramiento de siete estaciones de servicio en Los Mochis, municipio de Ahome, como parte de una investigación contra la sustracción y distribución ilegal de hidrocarburos.
De acuerdo con la información proporcionada por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, durante la operación, agentes de la Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), llevaron a cabo cateos simultáneos en siete inmuebles ubicados en distintos puntos de Los Mochis, resultando el aseguramiento de 871 mil 095 litros de combustible.
Además del combustible, el operativo culminó con el decomiso de 16 vehículos tipo pipa utilizados presuntamente para la distribución, 35 equipos de telefonía, 15 equipos de cómputo y nueve cajas fuertes. También se aseguraron 49 bombas expendedoras (27 de diésel y 22 de gasolina), así como dinero en efectivo de circulación nacional y estadounidense.
Los cateos ocurrieron en menos de 24 horas, con inspecciones detalladas en tanques de almacenamiento y áreas administrativas de las estaciones. Las intervenciones se realizaron en puntos clave como el Libramiento Oriente–Carretera Campo 35, la Carretera Los Mochis–Ahome, a la altura de la calle Sinaloa, dos sucursales en la entrada del Ejido México, una estación sobre el bulevar Centenario, en el sector del Chihuahuita, dentro del fraccionamiento STASE Los Álamos, entre otras.
Las siete estaciones de servicio intervenidas quedaron acordonadas con cinta de seguridad y bajo la vigilancia activa de elementos de Marina y de Seguridad Ciudadana Federal, mientras el Ministerio Público Federal continúa con la investigación ministerial correspondiente.