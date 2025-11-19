$!Confiscan 900 mil litros de combustible en cateo a 7 gasolineras de Los Mochis

Un amplio despliegue de fuerzas federales resultó en el decomiso de cerca de 900 mil litros de combustible y el aseguramiento de siete estaciones de servicio en Los Mochis, municipio de Ahome, como parte de una investigación contra la sustracción y distribución ilegal de hidrocarburos.

De acuerdo con la información proporcionada por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, durante la operación, agentes de la Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), llevaron a cabo cateos simultáneos en siete inmuebles ubicados en distintos puntos de Los Mochis, resultando el aseguramiento de 871 mil 095 litros de combustible.