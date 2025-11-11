$!Confiscan armas y celulares en penal de Aguaruto

CULIACÁN. _ Armas blancas hechizas y nueve teléfonos celulares fueron asegurados al interior del Centro Penitenciario Aguaruto de Culiacán, durante un operativo de revisión efectuado el martes 10 de noviembre, que pone en evidencia la constante presencia de artículos prohibidos en el reclusorio.

La acción fue encabezada por el Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva (PEP) en dos módulos de la prisión. El operativo contó con la participación del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, que brindaron apoyo y resguardaron el perímetro exterior del inmueble.