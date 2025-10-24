$!Confiscan militares 764 cartuchos en campamento clandestino en Concordia

CONCORDIA. _ El Ejército Mexicano desmanteló un campamento clandestino utilizado por miembros del crimen organizado y aseguró un arsenal de municiones en la sierra del municipio de Concordia, en el sur de Sinaloa.

Mediante recorridos de vigilancia terrestre en la zona del poblado Los Naranjos, personal militar localizó un campamento improvisado usado por integrantes de un grupo delictivo.

En el sitio, las fuerzas castrenses encontraron y confiscaron 764 cartuchos de diversos calibres, tres chalecos y varias prendas de ropa táctica.