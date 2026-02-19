$!Conmemoran en El Sauz el 113 aniversario del Ejército Mexicano

CULIACÁN. _ En las instalaciones de la Base Militar El Sauz se llevó a cabo la ceremonia conmemorativa por el 113 aniversario del Ejército Mexicano, evento al que asistió el gobernador Rubén Rocha Moya, así como autoridades civiles y mandos de las Fuerzas Armadas.
Durante el acto, el comandante de la Tercera Región Militar, Héctor Ávila Alcocer, resaltó el significado histórico de la fecha y el papel que desempeña actualmente el instituto armado en el país.
“Nos reunimos hoy bajo la luz de una fecha de profundo significado histórico: el 113 aniversario de la creación del Ejército Mexicano”, expresó ante integrantes del presídium, representantes de medios de comunicación y personal militar en activo.
En su mensaje, recordó que el origen del Ejército se remonta al 19 de febrero de 1913, cuando el Congreso del Estado de Coahuila promulgó el Decreto número 1421, mediante el cual desconoció el gobierno de Victoriano Huerta y facultó a Venustiano Carranza para armar fuerzas y restituir el orden constitucional. Posteriormente, el 26 de marzo del mismo año, con la promulgación del Plan de Guadalupe, nació el Ejército Constitucionalista, encabezado por Carranza como Primer Jefe, antecedente inmediato del actual Ejército.
También señaló que el 22 de septiembre de 1948, durante la Presidencia de la República de Miguel Alemán Valdés, se decretó el cambio de nombre de “Ejército Nacional” por el de “Ejército Mexicano”, y que en 1950 se declaró oficialmente el 19 de febrero como el Día del Ejército Mexicano.
Ávila Alcocer subrayó que la institución mantiene un vínculo permanente con la población.
“Nuestra institución no se entiende sin su vínculo con la sociedad. Somos el pueblo uniformado, comprometido con las causas más nobles de la nación”, afirmó.
Indicó que las funciones del Ejército no se limitan a la defensa de la integridad territorial.
“El Ejército Mexicano no solo se prepara para la defensa de la integridad territorial; nuestra labor se despliega con igual determinación en misiones que impactan directamente el corazón de México”, manifestó.
“A través de la aplicación del Plan DN-III-E, el soldado mexicano es siempre el primero en llegar y el último en retirarse ante el impacto de desastres naturales o antropogénicos”.
Asimismo, destacó la colaboración con autoridades civiles en materia de seguridad.
“Coadyuvamos de manera decidida con las autoridades civiles para garantizar la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas, actuando siempre con estricto apego a los derechos humanos”, dijo.
El comandante aseguró que la confianza ciudadana es un elemento fundamental para la institución.
“La confianza que la ciudadanía deposita en nosotros es nuestro activo más valioso”, expresó.
Finalmente, reiteró el compromiso de las Fuerzas Armadas con el país y con Sinaloa.
“Tengan por seguro que encontrarán un Ejército leal, íntegro y comprometido con las y los mexicanos”, dijo.
“Tengan la certeza de que su Ejército seguirá siendo una institución sólida, preparada y profundamente leal a México y a sus instituciones”, concluyó.