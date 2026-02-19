$!Conmemoran en El Sauz el 113 aniversario del Ejército Mexicano

CULIACÁN. _ En las instalaciones de la Base Militar El Sauz se llevó a cabo la ceremonia conmemorativa por el 113 aniversario del Ejército Mexicano, evento al que asistió el gobernador Rubén Rocha Moya, así como autoridades civiles y mandos de las Fuerzas Armadas.

Durante el acto, el comandante de la Tercera Región Militar, Héctor Ávila Alcocer, resaltó el significado histórico de la fecha y el papel que desempeña actualmente el instituto armado en el país.

“Nos reunimos hoy bajo la luz de una fecha de profundo significado histórico: el 113 aniversario de la creación del Ejército Mexicano”, expresó ante integrantes del presídium, representantes de medios de comunicación y personal militar en activo.

En su mensaje, recordó que el origen del Ejército se remonta al 19 de febrero de 1913, cuando el Congreso del Estado de Coahuila promulgó el Decreto número 1421, mediante el cual desconoció el gobierno de Victoriano Huerta y facultó a Venustiano Carranza para armar fuerzas y restituir el orden constitucional. Posteriormente, el 26 de marzo del mismo año, con la promulgación del Plan de Guadalupe, nació el Ejército Constitucionalista, encabezado por Carranza como Primer Jefe, antecedente inmediato del actual Ejército.