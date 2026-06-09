$!Consume fuego una casa habitación en Pradera Dorada IV, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un fuerte incendio consumió el interior de una casa-habitación en el Fraccionamiento Pradera Dorada IV, en el puerto.

De acuerdo a un comunicado de Bomberos Mazatlán, personal de sus estaciones 1 y 2 de atendió un incendio de casa habitación, la tarde del pasado lunes.

Al arribar al lugar, se observó fuego completamente desarrollado en toda la vivienda. Presuntamente, el inmueble era habitado por personas acumuladoras, ya que en su interior se encontraba una gran cantidad de material combustible sólido, lo que favoreció la rápida propagación del incendio.