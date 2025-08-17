$!Consume fuego una vivienda de madera en la colonia Allende, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una vivienda de madera fue consumida este domingo 17 de agosto en la colonia Salvador Allende, sin que se registraran lesionados.

De acuerdo a un comunicado de Bomberos Mazatlán, personal de la estación central respondió al caso registrado durante la tarde.

El fuego se encontraba completamente desarrollado y con riesgo de propagación hacia estructuras vecinas.