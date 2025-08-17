$!Consume fuego una vivienda de madera en la colonia Allende, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una vivienda de madera fue consumida este domingo 17 de agosto en la colonia Salvador Allende, sin que se registraran lesionados.
De acuerdo a un comunicado de Bomberos Mazatlán, personal de la estación central respondió al caso registrado durante la tarde.
El fuego se encontraba completamente desarrollado y con riesgo de propagación hacia estructuras vecinas.
Gracias a la rápida intervención del personal de Bomberos Mazatlán, el incendio fue controlado y extinguido sin que representara mayores riesgos, evitando su propagación.