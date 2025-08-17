Seguridad
|
Emergencia

Consume fuego una vivienda de madera en la colonia Allende, en Mazatlán

Personal de la estación central de Bomberos Mazatlán respondió al llamado de emergencia y sofocó el incendio con riesgo de propagación hacia casas vecinas
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
17/08/2025 17:52
17/08/2025 17:52

MAZATLÁN._ Una vivienda de madera fue consumida este domingo 17 de agosto en la colonia Salvador Allende, sin que se registraran lesionados.

$!Consume fuego una vivienda de madera en la colonia Allende, en Mazatlán

De acuerdo a un comunicado de Bomberos Mazatlán, personal de la estación central respondió al caso registrado durante la tarde.

$!Consume fuego una vivienda de madera en la colonia Allende, en Mazatlán

El fuego se encontraba completamente desarrollado y con riesgo de propagación hacia estructuras vecinas.

$!Consume fuego una vivienda de madera en la colonia Allende, en Mazatlán

Gracias a la rápida intervención del personal de Bomberos Mazatlán, el incendio fue controlado y extinguido sin que representara mayores riesgos, evitando su propagación.

#Siniestro
#Incendio
#Emergencia
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube