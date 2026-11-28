CULIACÁN._ Un incendio registrado durante la madrugada de este sábado consumió una recicladora de plástico y una carpintería contigua dentro del Parque Industrial Canacintra, en el sector Juntas de Humaya, al norte de esta ciudad. El reporte se generó alrededor de las 4:30 horas, luego de que veladores del complejo industrial advirtieron el fuego y solicitaron apoyo de los cuerpos de auxilio.







Al acudir al sitio, elementos de Bomberos observaron que las llamas se habían extendido en la recicladora de plástico, por lo que iniciaron maniobras para contener el siniestro y evitar que alcanzara otros inmuebles. Sin embargo, el fuego se propagó hacia una carpintería ubicada a un costado, lo que ocasionó pérdidas totales en ese establecimiento. Durante el incendio, un vehículo que se encontraba dentro de la recicladora quedó carbonizado, mientras que una camioneta estacionada en el interior de la carpintería sufrió daños graves y también fue declarada pérdida total.



