Contaba con 18 años de servicio: SSPyTM lamenta la muerte del policía José Luis

De 42 años de edad y quien era elemento activo del Escuadrón Motorizado de la corporación municipal, José Luis terminó perdiendo la vida luego de ser víctima de una agresión armada mientras circulaba dentro de un vehículo.

Tras 18 años de servicio en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), José Luis murió durante la noche de este lunes 1 de septiembre luego de haber sido atacado a balazos por un grupo de civiles armados en el fraccionamiento Villa Bonita, al sur de la ciudad de Culiacán.

Mediante un comunicado, la SSPyTM lamentó el asesinato del policía municipal e indican que al lugar arribaron elementos del Grupo Interinstitucional y equipos de auxilio para intentar reanimarlo, sin embargo falleció debido a la gravedad de sus heridas.

“Esta Secretaría condena este crimen y expresa su más profundo pesar por la irreparable pérdida de nuestro compañero y manifiesta que se brindará todo el apoyo y acompañamiento a sus familiares conforme a la ley y a los protocolos institucionales”.

“Asimismo, se colaborará plenamente con la Fiscalía General del Estado en las investigaciones correspondientes, con el objetivo de esclarecer los hechos y dar con los responsables”, informa la SSPyTM mediante el comunicado.