$!Continúa búsqueda de familia desaparecida en Culiacán

Continúa la búsqueda de tres integrantes de una familia que desapareció la mañana del jueves 14 de agosto en un tramo de la carretera Culiacán-Mazatlán, cuando se dirigían al puerto a vacacionar.
Se trata de Denisse Alejandra Avitia Villa, de 29 años, y sus tíos Patricia Villa Olivas, de 47, y Francisco Javier Quiñones Gastélum, de 49.
Los tres habrían salido de Culiacán alrededor de las 7:00 horas a bordo de una camioneta Xtreme color naranja, con destino turístico a Mazatlán.
La última conexión de ellos se registró entre las 8:14 y 8:30 horas a la altura de La Cruz de Elota.
Denisse vestía blusa beige, pantalón de mezclilla azul y tenis beige.
Como señas particulares tiene un lunar en la mejilla izquierda y una cicatriz, debajo del ombligo, por salpingo.
Patricia llevaba blusa azul agua, pantalón negro y tenis negros. Como señas particulares tiene una cicatriz en el párpado superior izquierdo.
Por su parte, Francisco Javier portaba camisa negra de manga larga, pantalón y tenis negros Hugo Boss.
La Fiscalía General del Estado emitió sus fichas de búsqueda y continúan labores de búsqueda. Para cualquier información se puede comunicar al número: 667 184 1256.