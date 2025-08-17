Seguridad
Continúa búsqueda de familia desaparecida en Culiacán

Denisse Alejandra viajaba junto a sus tíos Patricia y Francisco Javier rumbo a Mazatlán. La última conexión de ellos se registró entre las 8:14 y 8:30 horas a la altura de La Cruz de Elota
17/08/2025
Continúa la búsqueda de tres integrantes de una familia que desapareció la mañana del jueves 14 de agosto en un tramo de la carretera Culiacán-Mazatlán, cuando se dirigían al puerto a vacacionar.

Se trata de Denisse Alejandra Avitia Villa, de 29 años, y sus tíos Patricia Villa Olivas, de 47, y Francisco Javier Quiñones Gastélum, de 49.

Los tres habrían salido de Culiacán alrededor de las 7:00 horas a bordo de una camioneta Xtreme color naranja, con destino turístico a Mazatlán.

La última conexión de ellos se registró entre las 8:14 y 8:30 horas a la altura de La Cruz de Elota.

Denisse vestía blusa beige, pantalón de mezclilla azul y tenis beige.

Como señas particulares tiene un lunar en la mejilla izquierda y una cicatriz, debajo del ombligo, por salpingo.

Patricia llevaba blusa azul agua, pantalón negro y tenis negros. Como señas particulares tiene una cicatriz en el párpado superior izquierdo.

Por su parte, Francisco Javier portaba camisa negra de manga larga, pantalón y tenis negros Hugo Boss.

La Fiscalía General del Estado emitió sus fichas de búsqueda y continúan labores de búsqueda. Para cualquier información se puede comunicar al número: 667 184 1256.

