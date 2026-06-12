$!Continúa búsqueda de Jesús Alfonso a casi un año de su desaparición, en San Ignacio

Jesús Alfonso Zúñiga Bastidas fue visto por última vez el pasado 30 de agosto de 2025 en el municipio de San Ignacio, a casi un año de su extravío, autoridades mantienen la solicitud de apoyo ciudadano para encontrarlo.
El último paradero conocido del hombre de 49 años fue en el crucero que conduce hacia la comunidad de San Juan, al oriente del municipio, aproximadamente a las 9:15 de la mañana.
Las prendas que portaba eran una playera negra talla mediana, pantalón de mezclilla negro talla 34 y sandalias negras del número 8.
Mide 1.72 metros de estatura, tiene un ojo de color azul más intenso que el otro, una cicatriz en la espalda de 30 centímetros aproximadamente, así como manchas ubicadas en la misma zona de la espalda.
Es de complexión mediana, tez blanca, cara ovalada y tiene la frente amplia, nariz mediana, boca mediana con labios delgados, cejas pobladas y arqueadas, y cabello ondulado de color castaño oscuro.
La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa solicita la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que guíe a localizar a Jesús Alfonso, a través del número telefónico 6693-27-84-24, o el correo electrónico cebpd@sinaloa.gob.mx.