$!Continúa búsqueda de Jesús Alfonso a casi un año de su desaparición, en San Ignacio

Jesús Alfonso Zúñiga Bastidas fue visto por última vez el pasado 30 de agosto de 2025 en el municipio de San Ignacio, a casi un año de su extravío, autoridades mantienen la solicitud de apoyo ciudadano para encontrarlo.

El último paradero conocido del hombre de 49 años fue en el crucero que conduce hacia la comunidad de San Juan, al oriente del municipio, aproximadamente a las 9:15 de la mañana.

Las prendas que portaba eran una playera negra talla mediana, pantalón de mezclilla negro talla 34 y sandalias negras del número 8.