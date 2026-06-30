Seguridad
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Fuego activo

Continúa incendio en el Basurón de Mazatlán; tras 12 horas aún no logran sofocarlo

Vecinos de colonias cercanas reportan caída de cenizas y la presencia de humo desde la madrugada. Autoridades mantienen las labores para extinguir el fuego, cuyo origen aún no ha sido determinado
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
30/06/2026 10:12
30/06/2026 10:12

MAZATLÁN. _ A más de 12 horas de haberse reportado el incendio en el Basurón Municipal de Mazatlán, el fuego continúa activo y corporaciones de emergencia mantienen un operativo permanente para sofocar por completo el siniestro.

El incendio fue reportado alrededor de las 17:30 horas del lunes 29 de junio en el relleno sanitario ubicado en el ejido de Urías, al sur del puerto, donde una densa columna de humo negro comenzó a elevarse y continúa siendo visible desde distintos puntos de la ciudad.

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Aunque durante la madrugada las autoridades informaron que el incendio había sido controlado, precisaron que aún no estaba completamente extinguido, por lo que las maniobras continúan de manera ininterrumpida.

La mañana de este martes, habitantes de colonias cercanas reportaron la caída de cenizas y señalaron que el humo continúa afectando la calidad del aire en la zona.

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En las labores participan elementos de Bomberos Mazatlán, Protección Civil y diversas dependencias del Ayuntamiento, que apoyan con pipas para el abastecimiento de agua y maquinaria pesada para contener el avance del fuego.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas que originaron el incendio. Debido a la gran cantidad de residuos y materiales altamente inflamables acumulados en el sitio, las llamas han persistido pese a los trabajos realizados por los cuerpos de auxilio.

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