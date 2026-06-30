$!Continúa incendio en el Basurón de Mazatlán; tras 12 horas aún no logran sofocarlo

MAZATLÁN. _ A más de 12 horas de haberse reportado el incendio en el Basurón Municipal de Mazatlán, el fuego continúa activo y corporaciones de emergencia mantienen un operativo permanente para sofocar por completo el siniestro.

El incendio fue reportado alrededor de las 17:30 horas del lunes 29 de junio en el relleno sanitario ubicado en el ejido de Urías, al sur del puerto, donde una densa columna de humo negro comenzó a elevarse y continúa siendo visible desde distintos puntos de la ciudad.