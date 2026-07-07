Continúa operativo federal en Rosario: Marina vuelve a incursionar en Chametla tras operativo de seguridad

ROSARIO._ Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) realizaron este martes una nueva incursión en la sindicatura de Chametla, municipio de Rosario, luego de que vecinos reportaran la presencia de fuerzas federales en la comunidad, a tres días de un amplio operativo desplegado en la zona.

De acuerdo con habitantes del lugar, durante la mañana se registró la movilización de varias unidades de la Marina, así como el sobrevuelo de una aeronave en el área. Trascendió que las acciones incluyeron cateos en algunos puntos de la sindicatura, aunque hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles.

Vecinos señalaron que no se han registrado detonaciones de arma de fuego ni explosiones durante este nuevo despliegue. Aunque reconocieron que este tipo de operativos no forman parte de la dinámica habitual de la comunidad pesquera, expresaron que existe expectativa de que las acciones contribuyan a recuperar la tranquilidad en la zona.