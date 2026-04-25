$!Continúa violencia en Mazatlán este sábado; asesinan a balazos a un hombre en la ‘Pancho’ Villa

MAZATLÁN._Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este sábado en la colonia Francisco Villa, en este puerto.
Este es el tercer hecho violento del día en Mazatlán.
De acuerdo a los primeros reportes, el asesinato se registró alrededor de las 19:00 horas de este sábado 25 de abril. por la calle Doroteo Arango, cerca de la calle Toma de Santa Rosa.
El reporte llegó alas autoridades a través de una llamada telefónica y el reportante solo indicó escuchar las detonaciones de arma de fuego y tras esperar unos minutos salió ala calle y descubrió el cuerpo inmóvil de un hombre.
Al lugar arribaron elementos policiacos y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justica se hizo cargo de las diligencias de ley.
El occiso fue identificado como Martín “N”, de 35 años de edad y hasta el momento se desconoce el motivo del ataque y la identidad del agresor.