$!Continúa violencia en Mazatlán este sábado; asesinan a balazos a un hombre en la ‘Pancho’ Villa

MAZATLÁN._Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este sábado en la colonia Francisco Villa, en este puerto.

Este es el tercer hecho violento del día en Mazatlán.

De acuerdo a los primeros reportes, el asesinato se registró alrededor de las 19:00 horas de este sábado 25 de abril. por la calle Doroteo Arango, cerca de la calle Toma de Santa Rosa.