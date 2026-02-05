Seguridad
|
Operativo

Continúan diligencias la noche de este jueves en presunta fosa clandestina en Concordia

Tras más de 14 horas, autoridades mantienen los trabajos en un sitio ubicado entre los poblados de El Verde y Zavala, sin que hasta el momento se confirme oficialmente el hallazgo de cuerpos o restos humanos
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
05/02/2026 20:57
05/02/2026 20:57

La noche de este jueves, después de 14 horas, se mantienen las diligencias en la presunta fosa clandestina ubicada en las inmediaciones de los poblados de El Verde y Zavala, en Concordia.

El lugar es custodiado por elementos de la Guardia Nacional, quienes solo permiten acercarse e ingresar a la zona al personal autorizado.

Hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado si realmente se trata de una fosa clandestina y cuántos cuerpos o restos humanos habrían sido localizados.

$!Continúan diligencias la noche de este jueves en presunta fosa clandestina en Concordia

Desde el domingo pasado en que se reforzó el operativo de búsqueda de los 10 trabajadores mineros privados de la libertad desde el pasado 23 de enero y demás personas desaparecidas en Concordia, las acciones se han enfocado a la zona en las inmediaciones de la comunidad de El Verde, ubicada a unos 14 kilómetros al norte de la cabecera municipal.

Se prevé que las diligencia continúen durante la noche de este jueves, ya que al sitio donde se encuentra la probable fosa clandestina ingresó una camioneta de la Fiscalía General de la República trasladando un generador de energía eléctrica.

$!Continúan diligencias la noche de este jueves en presunta fosa clandestina en Concordia

Se mencionó que por la tarde también ingresó personal del Servicio Médico Forense.

Además de Concordia, el operativo de búsqueda se ha ampliado a los municipios de Rosario y Escuinapa.

$!Continúan diligencias la noche de este jueves en presunta fosa clandestina en Concordia
#Desaparecidos
#Operativo
#Fosa Clandestina
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube