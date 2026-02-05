$!Continúan diligencias la noche de este jueves en presunta fosa clandestina en Concordia

La noche de este jueves, después de 14 horas, se mantienen las diligencias en la presunta fosa clandestina ubicada en las inmediaciones de los poblados de El Verde y Zavala, en Concordia.

El lugar es custodiado por elementos de la Guardia Nacional, quienes solo permiten acercarse e ingresar a la zona al personal autorizado.

Hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado si realmente se trata de una fosa clandestina y cuántos cuerpos o restos humanos habrían sido localizados.