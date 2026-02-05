$!Continúan diligencias la noche de este jueves en presunta fosa clandestina en Concordia

La noche de este jueves, después de 14 horas, se mantienen las diligencias en la presunta fosa clandestina ubicada en las inmediaciones de los poblados de El Verde y Zavala, en Concordia.
El lugar es custodiado por elementos de la Guardia Nacional, quienes solo permiten acercarse e ingresar a la zona al personal autorizado.
Hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado si realmente se trata de una fosa clandestina y cuántos cuerpos o restos humanos habrían sido localizados.
Desde el domingo pasado en que se reforzó el operativo de búsqueda de los 10 trabajadores mineros privados de la libertad desde el pasado 23 de enero y demás personas desaparecidas en Concordia, las acciones se han enfocado a la zona en las inmediaciones de la comunidad de El Verde, ubicada a unos 14 kilómetros al norte de la cabecera municipal.
Se prevé que las diligencia continúen durante la noche de este jueves, ya que al sitio donde se encuentra la probable fosa clandestina ingresó una camioneta de la Fiscalía General de la República trasladando un generador de energía eléctrica.
Se mencionó que por la tarde también ingresó personal del Servicio Médico Forense.
Además de Concordia, el operativo de búsqueda se ha ampliado a los municipios de Rosario y Escuinapa.