$!Continúan excavaciones tras hallazgo de más fosas clandestinas en El Verde, Concordia

Los trabajos de búsqueda y procesamiento forense, continúan en las inmediaciones de la comunidad de El Verde, Concordia, donde la tarde del pasado 9 de febrero fueron localizadas dos fosas clandestinas en un predio situado entre Las Moras y dicha localidad. En el sitio se puede encontrar maquinaria pesada que se utiliza para las excavaciones con el propósito de ampliar el perímetro de rastreo, en el cual se puede ver tres puntos distintos de excavación donde peritos y personal operativo, concentran esfuerzos de búsqueda, lo que evidencia la ampliación del área de intervención ante la posibilidad de localizar más indicios de osamentas

En el lugar trabajan de manera coordinada, elementos de la Fiscalía General del Estado, personal de Servicio Médico Forense, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Sinaloa, la Dirección General de Investigación Estatal, así como efectivos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México. Las autoridades reportaron que se han rescatado dos cuerpos en las dos fosas localizadas el lunes.

Como parte del operativo de seguridad, una avioneta tipo Texan ha realizado sobrevuelos constantes de vigilancia mientras se desarrollan los trabajos en tierra, reforzando así el resguardo del perímetro. Durante una parte de esta jornada también estuvieron presentes, madres, buscadoras y colectivos provenientes de Concordia y del Estado de Durango, las cuales acudieron para tratar de acompañar las labores y observar de cerca el proceso, sin embargo, estas no pudieron tener mayor acercamiento del perímetro marcado por las autoridades. Ante esta situación, madres buscadoras, optaron por retirarse del lugar para trasladarse a Mazatlán, donde se prevé una protesta frente a las instalaciones de la Semefo, la cual ha sido organizada por colectivos de familias de personas desaparecidas con el afán de demandar información, transparencia y una mayor rapidez en el proceso de identificación de los restos.