Continúan hospitalizados y graves agentes de la Guardia Nacional tras ataque armado en Aguaruto

CULIACÁN._ Los dos elementos de la Guardia Nacional que resultaron heridos durante el ataque armado registrado la noche del miércoles 20 de mayo en una hamburguesería de la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán, continúan hospitalizados y en estado grave, informó el secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo.

La aclaración fue realizada la mañana de este jueves 21 de mayo, luego de que circulara información preliminar sobre el presunto fallecimiento de uno de los agentes federales lesionados durante la agresión.

De acuerdo con el funcionario estatal, ambos efectivos permanecen bajo atención médica especializada y con pronóstico reservado debido a la gravedad de las heridas que presentan.