$!Continúan labores para sofocar incendio de basura en relleno sanitario del Piggy Back

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que continúan las labores para controlar el incendio de basura registrado en el relleno sanitario del Piggy Back, el cual se originó durante la mñana del sábado 27 de diciembre en Culiacán.

De acuerdo con la dependencia, elementos del Cuerpo de Bomberos y servicios de emergencia, en coordinación con Protección Civil, mantienen los trabajos de enfriamiento y apagado total en la zona afectada.