$!Continúan labores para sofocar incendio de basura en relleno sanitario del Piggy Back

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que continúan las labores para controlar el incendio de basura registrado en el relleno sanitario del Piggy Back, el cual se originó durante la mñana del sábado 27 de diciembre en Culiacán.
De acuerdo con la dependencia, elementos del Cuerpo de Bomberos y servicios de emergencia, en coordinación con Protección Civil, mantienen los trabajos de enfriamiento y apagado total en la zona afectada.
Asimismo, la SSPE exhortó a la población a evitar el uso de juegos pirotécnicos, al advertir que estos pueden provocar incendios en maleza, viviendas, terrenos o edificios.
A más de 24 horas de comenzado el siniestro, la autoridad estatal se limitó a reportar que se trabajaba para sofocar el incendio de basura, sin ofrecer detalles sobre los avances, la duración estimada de las labores ni precisar los motivos que originaron el siniestro.
Para cualquier emergencia, pidió comunicarse al 911, así como al 089 para realizar denuncias anónimas.