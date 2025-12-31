Seguridad
Controlan fuga de gas en vivienda de la colonia Guadalupe Victoria en Culiacán

Bomberos y Protección Civil de Culiacán controlaron una fuga de gas en un cilindro de 25 kilos en una vivienda de la colonia Guadalupe Victoria. Exhortan a revisar instalaciones domésticas
31/12/2025 11:43
Una fuga de gas en un cilindro doméstico de 25 kilogramos movilizó la mañana de este martes a personal de Bomberos y Protección Civil Municipal en la colonia Guadalupe Victoria, luego de un reporte ciudadano.

De acuerdo con la información, la fuga se originó en la válvula del tanque que abastecía a una vivienda. Los cuerpos de emergencia acudieron al sitio y controlaron la situación sin que se registraran personas lesionadas.

Las autoridades señalaron que la intervención oportuna permitió reducir el riesgo para la familia que habita el domicilio y para los vecinos del sector.

Protección Civil hizo un llamado a la población a dar mantenimiento periódico a las instalaciones de gas y a los cilindros, mediante personal especializado, para evitar accidentes.

Ante cualquier emergencia, recordaron que los reportes pueden realizarse al número 911.

