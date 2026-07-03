Convoca Bomberos Culiacán a integrar su academia generación 2026-2027

CULIACÁN. _ El cuerpo de Bomberos Culiacán lanzó la convocatoria para los aspirantes a integrar la generación 2026-2027 de su academia, con miras a formar parte de la institución.

Para realizar el proceso de pre-registro, las y los interesados pueden comunicarse al número 6671-77-78-69, o acudir a las instalaciones de Bomberos Culiacán, en el bulevar Gabriel Leyva Solano, número 444, en la colonia Centro.

Entre los requisitos para avanzar los filtros, la edad necesaria es entre 18 y 35 años, con bachillerato concluido, y ser estudiante o empleado con seguro social.

Una vez enlistados, se realizarán entrevistas en persona del 15 al 17 de julio, en horario de 16:00 a 19:00 horas, y pruebas físicas el domingo 26 de julio a las 7:40 horas.