$!Convoy de la Secretaría de Marina monta operativos en la zona rural de Ahome

AHOME._ La tarde de este miércoles 23 de septiembre, se llevó a cabo un despliegue táctico de parte de la Secretaría de Marina. Decenas de elementos federales incursionaron en las sindicaturas de La Villa de Ahome e Higuera de Zaragoza, generando asombro e incertidumbre entre los habitantes. De acuerdo con testimonios de los propios pobladores, el dispositivo de seguridad está conformado por un convoy de al menos cuatro patrullas artilladas y un vehículo táctico blindado.

Estas unidades han sido vistas realizando recorridos estratégicos tanto en las calles principales de ambas comunidades como en las brechas, periferias y caminos vecinales aledaños. Aunque de parte de las autoridades ha habido silencio, en los sectores patrullados trascendió que los marinos habrían irrumpido en diversas viviendas. Los ciudadanos señalaron que presuntamente se llevaron a cabo cateos de manera arbitraria, acusando que los uniformados habrían supuestamente ingresado a las propiedades sin presentar mandamientos judiciales o permisos de revisión.