$!Convoy de la Secretaría de Marina monta operativos en la zona rural de Ahome

AHOME._ La tarde de este miércoles 23 de septiembre, se llevó a cabo un despliegue táctico de parte de la Secretaría de Marina.
Decenas de elementos federales incursionaron en las sindicaturas de La Villa de Ahome e Higuera de Zaragoza, generando asombro e incertidumbre entre los habitantes.
De acuerdo con testimonios de los propios pobladores, el dispositivo de seguridad está conformado por un convoy de al menos cuatro patrullas artilladas y un vehículo táctico blindado.
Estas unidades han sido vistas realizando recorridos estratégicos tanto en las calles principales de ambas comunidades como en las brechas, periferias y caminos vecinales aledaños.
Aunque de parte de las autoridades ha habido silencio, en los sectores patrullados trascendió que los marinos habrían irrumpido en diversas viviendas.
Los ciudadanos señalaron que presuntamente se llevaron a cabo cateos de manera arbitraria, acusando que los uniformados habrían supuestamente ingresado a las propiedades sin presentar mandamientos judiciales o permisos de revisión.
Hasta el momento, ninguna dependencia de seguridad ha emitido un informe oficial que aclare el propósito de esta movilización.
Se desconoce si la incursión responde a una investigación en curso, o si el despliegue ya arrojó como saldo el aseguramiento de armas, narcóticos, vehículos o personas detenidas.
Esta presencia militar se suma a la registrada apenas el pasado 5 de septiembre.
En aquella ocasión, pobladores de La Villa de Ahome, Mayocoba, La Florida, Cahuibampo y la zona poniente de Los Mochis reportaron patrullajes similares por parte de convoyes de la Marina, los cuales concluyeron sin que se informara sobre detenciones o decomisos.
El operativo iniciado este miércoles permanecía activo hasta la tarde de este miércoles.