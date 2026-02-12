Seguridad
Corte de cabello y salud: Guardia Nacional sale a las calles de Culiacán por proximidad social

A través de personal de proximidad social, los agentes federales mantienen cuadrillas de vigilancia desplegadas en espacios públicos, así como el Centro de la ciudad
Humberto Quintero |
12/02/2026 12:31
CULIACÁN. _ Agentes de la Guardia Nacional en Culiacán ofrecen servicios de higiene y atención básica de salud como parte de los operativos de proximidad social.

A través de este personal, la corporación mantiene cuadrillas desplegadas en espacios públicos, donde brindan medidas de prevención y cuidado personal.

Entre los servicios que ofrecen los oficiales están el corte de cabello y la toma de presión arterial.

“Salimos desde las mañanas, les ofrecemos los servicios a la gente y atendemos sus inquietudes para que denuncien de manera anónima”, explica una oficial.

Además, integrantes de la Delegación de Proximidad Social de la GN han reforzado su presencia en el sector Centro de la ciudad con motivo del Día de San Valentín y la actividad comercial que ello genera en el primer cuadro.

