Corto circuito provocó incendio en imprenta de un medio de comunicación en Culiacán

Un corto circuito en una máquina trituradora fue la causa de un incendio reportado la noche del jueves dentro de una imprenta propiedad de un medio de comunicación en Culiacán.

El siniestro, que no causó afectaciones estructurales al inmueble, provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad al sur de la ciudad.

Los hechos se registraron alrededor de las 21:15 horas del jueves 11 de diciembre en el almacén ubicado por el bulevar Jesús Kumate, casi en el entronque con el bulevar Las Torres, cerca de una conocida plaza comercial.