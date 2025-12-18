Seguridad

Cortocircuito en el Mercado Pino Suárez genera alarma entre locatarios y clientes

La situación generada en la zona de medidores eléctricos del inmueble, ubicado en el Centro de Mazatlán, fue controlada sin que se registraran personas lesionadas ni daños mayores
Juvencio Villanueva |
18/12/2025 22:19
18/12/2025 22:19

MAZATLÁN._ Una serie de chispas y flamas causadas por un cortocircuito en la zona de medidores eléctricos del Mercado Municipal José María Pino Suárez, alarmó a locatarios y a clientes y movilizó a cuerpos de seguridad al lugar.

El incidente se reportó a las 11:15 horas de este jueves en el mercado ubicado en el primer cuadro de la ciudad.

Al parecer, algunos cables que alimentan de corriente eléctrica al lugar generaron un prolongado cortocircuito y provocaron un flamazo que alertó a locatarios del mercado, quienes procedieron a desactivar la corriente y controlaron la situación.

Al lugar llegó personal de Bomberos Mazatlán y de Protección Civil, quienes se mantuvieron en la zona para actuar en caso de ser necesario durante la sustitución del cableado dañado.

Finalmente la corriente fue restablecida y no se reportaron daños mayores por la situación.

#Emergencia
#Cortocircuito
