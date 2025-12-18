$!Cortocircuito en el Mercado Pino Suárez genera alarma entre locatarios y clientes

MAZATLÁN._ Una serie de chispas y flamas causadas por un cortocircuito en la zona de medidores eléctricos del Mercado Municipal José María Pino Suárez, alarmó a locatarios y a clientes y movilizó a cuerpos de seguridad al lugar.
El incidente se reportó a las 11:15 horas de este jueves en el mercado ubicado en el primer cuadro de la ciudad.
Al parecer, algunos cables que alimentan de corriente eléctrica al lugar generaron un prolongado cortocircuito y provocaron un flamazo que alertó a locatarios del mercado, quienes procedieron a desactivar la corriente y controlaron la situación.
Al lugar llegó personal de Bomberos Mazatlán y de Protección Civil, quienes se mantuvieron en la zona para actuar en caso de ser necesario durante la sustitución del cableado dañado.
Finalmente la corriente fue restablecida y no se reportaron daños mayores por la situación.